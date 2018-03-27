В Индии 800-летний культ лингайаты признан отдельной малой религией

Индийский штат признал 800-летний культ лингайяты в качестве отдельной малой религии – это тантрическая шиваитская школа, распространенная на юге Индии.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews, многие десятилетия последователи лингайаты, религиозного учения, близкого к традиционному индуизму, лоббировали его отделение от доминирующей религии субконтинента. На прошлой неделе партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК), правящая партия штата Карнатака на юго-западе страны, где лингайаята наиболее распространена, даровала ей статус официальной религии меньшинства.

«Наше вероучение зародилось как революционный протест против ортодоксального индуизма. Оно во многом противостоит догматам и содержанию индуизма, а потому это отдельная религия», – сказал С. Джамдар (S. Jamdar), генеральный секретарь группы «Джагатик Лингайат Махасабха», возглавившей движение за официальный статус религии.

По его словам, лингайаты по всему штату «пребывают в эйфории» от признания своей религии в результате многомесячных и многотысячных демонстраций за отделение. Лингайаты также ожидают, что это признание не ограничится штатом Карнатака, а распространится на всю Индию.

Некоторые политические аналитики утверждают, что предоставление лингайате статуса официальной малой религии в штате Карнатака – это попытка партии ИНК вернуть поддержку местных общин накануне выборов, предстоящих в этом году. Лингайаты долго поддерживали ИНК, но в последние годы наметилась тенденция оттока их поддержки в пользу БДП. По различным статистическим данным, лингайаты в настоящее время составляют 10-17 % населения штата Карнатака или порядка миллиона человек.

Статус официальной религии меньшинства даст лингайатам целый ряд социально-политических преимуществ и льгот в штате Карнатака, которыми пользуются представители других малых религий, в том числе ислама, христианства и джайнизма. В частности, лингайаты теперь могут заводить свои школы и выделять в этих школах не менее половины мест для детей своих общин. Кроме того, они теперь получают расширенный доступ к образовательным программам и государственной поддержке.

Основной принцип лингайята – поклонение линге бога Шивы. Каждый лингайат носит с рождения нательную лингу - символ божественной производящей силы. Религиозная практика лингайята носит характер бхакти, то есть поклонения и любви. Но, в отличие от других последователей бхакти, лингайяты стремятся к полному отождествлению поклоняющегося с объектом поклонения для полного овладения всеми энергиями (шакти). Лингайатские общины построены на принципах демократии и полного равноправия мужчин и женщин.