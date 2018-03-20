На Бали прошел буддистский «день молчания»

На острове Бали прошел «день молчания»: опустели улицы, не работали магазины и аэропорты, поскольку это день душевного очищения в буддистской традиции, последний день года по местному стилю.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews, на Бали в 6 часов утра последнего дня года по местному стилю (17 марта в этом году) на острове была остановлена деятельность СМИ, вся общественная жизнь, отменены воздушные рейсы и закрыты все магазины. Это так называемый «день молчания» или «Ниепи». В течение суток с 6 утра нельзя выходить на улицу, шуметь, говорить, а ночью нельзя включать свет.

В этом году, впервые в истории острова, операторы мобильных телефонных служб даже отключили услуги мобильного интернета.

За день до Ниепи на Бали проводится грандиозная церемония с торжественным шествием и проносом огромных чучел, символизирующих злых демонов, а также человеческие пороки. Во время этой церемонии балийцы в традиционных одеждах проходят по всему острову со специальными носилками, на которых стоят гигантские чудища, достигающие 10 метров в высоту. Ближе к ночи, собравшись на большом поле возле храма, балийцы сжигают эти чучела. Это сожжение символизирует освобождение от всего дурного и демонического, а сам фееричный карнавал носит название Ого-Ого.

Затем балийцы погружаются в день молчания и поста, сидят дома, не включают свет и проводят целые сутки в раздумьях, воспоминаниях и медитации, как это предписано традицией балийского индуизма. Несмотря на прямую связь дня тишины на Бали с индуистской религией, соблюдать тишину должны все жители острова, в том числе и приезжие туристы. Никто не заставит иноверца или странника медитировать или поститься, но выйти из дома, включить громкую музыку или зажечь ночью свет не получится.

Во время Ниепи тишину на безлюдных улицах оберегают специальные религиозные патрули Печаланг (Pecalang), строго следящие за соблюдением всех предписаний.

В основе Ниепи лежит древняя легенда о том, что в этот день над островом пролетают злые духи, и, если соблюдать тишину и не привлекать их внимание яркими огнями, они решат, что Бали – безлюдное место и пролетят мимо.