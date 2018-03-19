На встрече в Киеве Ник Вуйчич расскажет, как избежать буллинга в школе

Всемирно известный мотивационный спикер, христианский проповедник и основатель некоммерческой организации «Жизнь без конечностей» Ник Вуйчич 29 марта посетит Киев, чтобы помочь украинским школьникам, учителям и психологам противостоять такой острой проблеме современности, как школьный буллинг.

Вуйчич поделится со школьниками-подростками своим опытом выстраивания здоровых отношений и взаимодействий с другими учениками, а также расскажет, как найти друзей и удержать их. Об этом сообщает "СВN Эммануил".

Кроме того, Вуйчич проведет встречу со школьным персоналом на предмет организации безопасной среды в школе.

Буллинг (от англ. Bully – хулиган, драчун, насильник) – психологический террор, избиение, травля одного человека другим. Согласно исследованию, осуществленному для UNICEF, в последнее время в Украине с буллингом сталкивается 89% школьников.

Эта проблема очень хорошо знакома Нику Вуйчичу, ведь он был первым ребенком с особыми потребностями в Австралии, который начал учиться в обычной школе. На собственном опыте Ник прошел через обиды и издевательства от своих сверстников. Поэтому пытается благодаря своим знаниям, вере и опыту помочь другим школьникам избежать буллинга.

Встреча Вуйчича с подростками пройдет 29 марта в киевском Доме детей и юношества в 13:00, а с учителями, методистами, психологами и родителями – в 15:00.

Отметим, что это уже пятый приезд Вуйчича в Украину и четвертый в ее столицу. Последний раз Ник выступал в Киеве 17 сентября 2017 во время празднования Дня благодарения и 500-летия Реформации.