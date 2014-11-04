На Поклонной горе заложат первый в Москве буддийский храм

Первый буддийский храм в Москве заложат во вторник, в День народного единства, на Поклонной горе. Он станет завершением ансамбля парка Победы, включающего православную церковь, мечеть и синагогу. Об этом сообщает ТАСС.

"Как и культовые сооружения других конфессий на Поклонной горе, буддийский храм станет, прежде всего, мемориалом, памятником погибшим воинам", - отметили в столичном департаменте связей с религиозными организациями. - "Этот проект имеет особое значение для Москвы, поскольку до настоящего времени в столице нет ни одного буддийского храма".

Храм возведут на пожертвования верующих со всей России. Здание разместиться на площади 0,1 га.

После церемонии закладки камня в основание храма, на открытой сцене на Поклонной горе выступят фольклорные коллективы и мастера горлового пения из Бурятии, Тувы и Калмыкии.