В Днепре открыли самую большую армянскую церковь в Восточной Европе (фото)

18:28, 17 марта 2018
Другие религии
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/ dp.informator.ua

Освятить храм приехал Католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской Церкви Гарегин II, сообщает "Информатор". 

Около 10:30 утра на территории армянского храма на улице Леваневского, 13 собрались тысячи горожан. На церемонию пришли не только представители армянской общины, но и те, кто хотел присоединиться к этому событию. 

/ dp.informator.ua

Здание церкви строили 15 лет - с 2003 года. Новая церковь имеет большое количество уникальных барельефов, которые вытачивали на протяжении многих лет. 

Открытие церкви- это, в первую очередь, праздник для армянской общины города, где все могли встретиться и пообщаться. Люди поздравляли друг друга с открытием храма, ведь теперь он станет символом солнечной Армении в Днепре.

/ dp.informator.ua

Поскольку на церемонию пришли несколько тысяч людей, на литургию в храм было не протолкнуться. Для тех, кто не смог зайти внутрь, подготовили прямую трансляцию на большом экране во дворе. Охраняли событие десяток экипажей полиции, спасатели и медики.

Кроме самой церкви на территории уже давно функционирует армянский центр. Там регулярно проводят уроки армянского языка, духовные беседы и другие классы.

17 марта, на улице Леваневского, 13, состоялось открытие Армянской Апостольской Церкви — самой большой в Восточной Европе. Около 10:30 на территории армянского храма собрались тысячи горожан. Здание церкви строили 15 лет — с 2003 года. Теперь Днепр может похвастаться новым культовым сооружением. Новая церковь имеет большое количество уникальных барельефов, которые вытачивали на протяжении многих лет. Об этом Информатор сообщает с места событий. На церемонию пришли не только представители армянской общины, но и все горожане, которым хотелось присоединиться к этому событию. Освятить храм приехал Католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской Церкви Гарегин II. Открытие церкви- это, в первую очередь, праздник для армянской общины города, где все могли встретиться и пообщаться. Люди поздравляли друг друга с открытием храма, ведь теперь он станет символом солнечной Армении в Днепре. Поскольку на церемонию пришли несколько тысяч людей, на литургию в храм было не протолкнуться. Для тех, кто не смог зайти внутрь, подготовили прямую трансляцию на большом экране во дворе. Охраняли событие десяток экипажей полиции, спасатели и медики. Кроме самой церкви на территории уже давно функционирует армянский центр. Там регулярно проводят уроки армянского языка, духовные беседы и другие классы. Напомним, что в ночь с 16 на 17 марта в Днепре вовсю шла подготовка к открытию храма. Рабочие раскололи и убрали застоявшиеся глыбы льда, которые смешались с грязью. Ямы засыпали асфальтной крошкой. Армянская церковь на Леваневского Армянская церковь на Леваневского Днепр - поликультурный город Днепр — поликультурный город На церемонию пришел мэр Борис Филатов На церемонию пришел мэр Борис Филатов Мероприятие не смогли пропустить представители разных религиозных общин Мероприятие не смогли пропустить представители разных религиозных общин Католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской Церкви Гарегин II Католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской Церкви Гарегин II Католикоса встречали девушки в национальных костюмах Католикоса встречали девушки в национальных костюмах Открытие посетили многие представители СМИ Открытие посетили многие представители СМИ На церемонию пришли тысячи горожан На церемонию пришли тысячи горожан В храме яблоку негде было упасть В храме яблоку негде было упасть Новая церковь имеет большое количество уникальных барельефов Новая церковь имеет большое количество уникальных барельефов Церемония освящения церкви Церемония освящения церкви / dp.informator.ua
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/ dp.informator.uaКатоликоса встречали девушки в национальных костюмах / dp.informator.ua
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