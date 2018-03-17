В Днепре открыли самую большую армянскую церковь в Восточной Европе (фото)

В субботу, 17 марта, в Днепре состоялось открытие Армянской Апостольской Церкви - самой большой в Восточной Европе.

Освятить храм приехал Католикос всех армян, первоиерарх Армянской Апостольской Церкви Гарегин II, сообщает "Информатор".

Около 10:30 утра на территории армянского храма на улице Леваневского, 13 собрались тысячи горожан. На церемонию пришли не только представители армянской общины, но и те, кто хотел присоединиться к этому событию.

Здание церкви строили 15 лет - с 2003 года. Новая церковь имеет большое количество уникальных барельефов, которые вытачивали на протяжении многих лет.

Открытие церкви- это, в первую очередь, праздник для армянской общины города, где все могли встретиться и пообщаться. Люди поздравляли друг друга с открытием храма, ведь теперь он станет символом солнечной Армении в Днепре.

Поскольку на церемонию пришли несколько тысяч людей, на литургию в храм было не протолкнуться. Для тех, кто не смог зайти внутрь, подготовили прямую трансляцию на большом экране во дворе. Охраняли событие десяток экипажей полиции, спасатели и медики.

Кроме самой церкви на территории уже давно функционирует армянский центр. Там регулярно проводят уроки армянского языка, духовные беседы и другие классы.