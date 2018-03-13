В Украине впервые состоится встреча общины Тэзе

С 27 апреля по 1 мая во Львове состоится встреча молодых христиан, организованная общиной Тэзе (Франция).

После Вильнюса, Любляны, Печа, Риги, Бирмингема и многих других городов, в этом году Львов избран для весенней встречи. Об этом сообщается на сайте сообщества.

Встреча стала возможной благодаря сотрудничеству между Тэзе, церквями и местными властями. Более 500 молодых людей из Западной Европы уже зарегистрировались на встречу, это молодежь из Германии, Франции, Нидерландов и Италии.

Более 350 молодых людей из Львова зарегистрировались волонтерами для подготовки встречи - они разделены на несколько групп, чтобы следить за всеми аспектами подготовки.

Семьи или жители Львова, которые желают открыть свои двери для паломников, могут воспользоваться формой, доступной в Интернете.