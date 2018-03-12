В Днепре откроют армянскую Апостольскую церковь Святого Григора Лусаворича
01:54, 12 марта 2018Другие религии
90 0
В Днепре откроют армянскую Апостольскую церковь Святого Григора Лусаворича / fai.com.ua
В субботу, 17-го марта, в городе Днепре состоится освящение и открытие армянской Апостольской церкви Святого Григора Лусаворича.
На открытии церкви будет присутствовать Патриарх и католикос всех армян Гарегин II, сообщает "Армянская инициатива".
Мероприятие начнется в 10:00 в субботу, 17 марта.
/ fai.com.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter