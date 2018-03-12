В Днепре откроют армянскую Апостольскую церковь Святого Григора Лусаворича

В субботу, 17-го марта, в городе Днепре состоится освящение и открытие армянской Апостольской церкви Святого Григора Лусаворича. На открытии церкви будет присутствовать Патриарх и католикос всех армян Гарегин II, сообщает "Армянская инициатива". Мероприятие начнется в 10:00 в субботу, 17 марта.

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