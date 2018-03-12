В Днепре откроют армянскую Апостольскую церковь Святого Григора Лусаворича

01:54, 12 марта 2018
Другие религии
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/fai.com.ua

На открытии церкви будет присутствовать Патриарх и католикос всех армян Гарегин II, сообщает "Армянская инициатива".

Мероприятие начнется в 10:00 в субботу, 17 марта.

/ fai.com.ua

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