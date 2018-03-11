В Варшаве состоялась конференция Европейской пятидесятнической общины

В Варшаве на днях состоялась конференция PEF - встреча лидеров 60 пятидесятнических объединений Восточной и Западной Европы.

Девизами конференции стали фразы «Новое поколение», «Сильнее вместе», «Достичь достигнуто», сообщает сайт Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.

Одновременно с конференцией PEF в столице Польши состоялись рабочие заседания PEM - миссионерских организаций Европы. Один из семинаров на тему «Миссионерская ситуация в России, Крыму, на востоке Украины» провел первый заместитель старшего епископа УЦХВЄ Николай Синюк. Во время заседания епископ из Украины рассмотрел вопрос относительно перспектив совместной деятельности в контексте восток-запад Европы.

«Мы открыты к сотрудничеству, но должна быть взаимность. Запад должен отойти от стереотипа – Восток это нечто второстепенное. Кроме декларативных заявлений об открытом сердце Западной Европы, стоит хоть немного приоткрыть кошельки и у нас все получится», – подытожил епископ Николай Синюк.

Епископ также встретился с украинской молодежью Варшавы. Он отметил, что молодые братья и сестры, которые выехали за границу, интересуются не только заработками, но и евангельскими истинами и принципами христианской жизни.