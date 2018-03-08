Национальный день молитвы за Украину состоится 2 июня в Киеве

16:51, 08 марта 2018
Другие религии
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Наибольшее молитвенное собрание назначено на 2 июня / chve.org.ua

В этом году наибольшее молитвенное собрание, которое традиционно пройдет в ГП «Дворец Спорта» в Киеве, состоится 2 июня, сообщается на сайте УЦХВЄ.

Идея учредить Национальный день молитвы за Украину была предложена международным евангелистом из Великобритании Дэвидом Хасавеєм и получила поддержку различных объединений церквей.

Начало молитвенного собрания – 2 июня в 17.00.

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