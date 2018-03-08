Национальный день молитвы за Украину состоится 2 июня в Киеве

Третий год подряд верующие разных церквей Украины объединятся в совместной инициативе – праздновании Национального дня молитвы.

В этом году наибольшее молитвенное собрание, которое традиционно пройдет в ГП «Дворец Спорта» в Киеве, состоится 2 июня, сообщается на сайте УЦХВЄ.

Идея учредить Национальный день молитвы за Украину была предложена международным евангелистом из Великобритании Дэвидом Хасавеєм и получила поддержку различных объединений церквей.

Начало молитвенного собрания – 2 июня в 17.00.