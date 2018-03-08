Первую на Волыни армянскую церковь построят в Луцке (видео)

Первую на Волыни армянскую церковь построят в Луцке.

Депутаты горсовета дали разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка на улице Потебни, сообщает volyn24 со ссылкой на сюжет 12 канала.

Раньше там был рынок. Площадь - 37 соток. Представители армянской общины уже готовы обустроить территорию.

Сначала армянская община хотела построить церковь на улице Окружной. Однако там - зеленая зона рядом реки. Далее обсуждали участок в Старом месте. Там в 15 веке уже была армянская церковь.

Сейчас только в Луцке более 70 семей армянского происхождения. На выделенном участке сначала обустроят часовню. Как только возведут храм, на свободной территории будет работать и воскресная школа. Поэтому до Луцка будут съезжаться верующие со всей области.