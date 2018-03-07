В Харькове СБУ прекратила деятельность псевдо-реабиталиционных центров, которыми опекались харизматы (видео)

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность сети псевдо-реабиталиционных центров, в которых принудительно содержались пациенты.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматического направления. Они обманом заманивали в «клинику» нарко - и алкозависимых граждан. Дельцы обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь.

Проверка зафиксировала, что в центрах не было штатных врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за "лечение" организаторы размещали пациентов в арендованных больших частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в реальности псевдо-реабиталиционные центры вообще не предоставляли медикаментозного лечения.

Среди пациентов были люди с тяжелыми заболеваниями, в частности с гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. "Помощь" заключалась в постоянных молитвах и совершении сомнительных религиозных обрядов. В комнатах площадью 9-10 м2 в антисанитарных условиях содержались по восемь больных, окна помещений были оборудованы решетками.

Во время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии инструкторов центра, а выход за пределы дома был строго воспрещен. За малейшие провинности или попытку побега больных избивали и удерживали в подвале.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость «лечения» в центре определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от трех до восьми тысяч гривен в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы.

Во время спецоперации правоохранители прекратили незаконную деятельность пяти псевдо-реабиталиционных центров, в которых содержалось почти двести тридцать людей с разного рода зависимостью. Досудебное расследование проводится по ст. 146 и ст. 126 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.