Христианский телеканал «Надія» отметил 5-летие вещания в Украине

Украинский телеканал «Надія» 1 марта отпраздновал 5-летие эфира.

Украинский телеканал «Надія» - один из 43 каналов всемирной сети Hope Channel. В контенте телеканала нет насилия и политики, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без перерыва в тв-программе канала представлены передачи для детей и подростков, о семье и здоровье, музыкальные, социальные, исторические, духовные программы и документальные проекты, сообщает АСД в Украине.

На сегодняшний день в арсенале телеканала более 40 программ на любой вкус: для души и вдохновения, для укрепления физического и духовного здоровья детей и взрослых. Более 1000 часов в прямом эфире, съемки выездных программ, музыкальных клипов и документальных проектов стали неотъемлемой частью съемочной команды.

Каждый день с 15:00 до 16:00 программы телеканала транслируются с сурдопереводом. По словам продюсера проекта «Надежда для глухих», Натальи Копыловой, количество зрителей среди людей с недостатками слуха за последние несколько лет выросла. Поэтому, в ближайшее время программы с сурдопереводом будут включены в вечерний эфир.