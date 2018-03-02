В США в церкви поклонников оружия состоялась массовая церемония бракосочетания

В американском городе Ньюфаундленд, штат Пенсильвания, есть удивительная церковь, где собираются любители огнестрельного оружия.

Как сообщает "Главком", прихожане благодарят Бога за оружие и считают его божьим «железным жезлом» на земле. На этой неделе в церкви прошла массовая церемония бракосочетания.

Более 300 пар с оружием и в коронах из патронов дали друг другу клятвы верности или возобновили свои обеты. Церемонию провел пастор Хен Чжин Шон Мун (Hyung Jin Sean Moon). Через мероприятия в церкви даже на день закрыли находящуюся рядом школу.