В США в церкви поклонников оружия состоялась массовая церемония бракосочетания
16:15, 02 марта 2018Другие религии
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В церкви поклонников оружия состоялась массовая церемония бракосочетания / glavcom.ua
В американском городе Ньюфаундленд, штат Пенсильвания, есть удивительная церковь, где собираются любители огнестрельного оружия.
Как сообщает "Главком", прихожане благодарят Бога за оружие и считают его божьим «железным жезлом» на земле. На этой неделе в церкви прошла массовая церемония бракосочетания.
Более 300 пар с оружием и в коронах из патронов дали друг другу клятвы верности или возобновили свои обеты. Церемонию провел пастор Хен Чжин Шон Мун (Hyung Jin Sean Moon). Через мероприятия в церкви даже на день закрыли находящуюся рядом школу.
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