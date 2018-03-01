В армянских церквях Украины почтили память жертв погромов в Сумгаите

В Украине отметили 30-ю годовщину армянских погромов в Сумгаите. В армянских церквях Украины 28 февраля прошли поминальные службы по жертвам армянских погромов в Сумгаите, сообщает AnalitikaUA.net. В Киеве Богослужение состоялось в Часовне Србоц Наатакац, молебен возглавил Глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян. Ежегодно во многих регионах страны армянскими общинами проводятся разные мероприятия (круглые столы, фотовыставки, вечера памяти, зажжения свечей, лекции, показы документальных фильмов), посвященные памяти жертв сумгаитской трагедии. Накануне представители Союза армян Украины приняли участие в конференции по Арцаху Европейском парламенте.

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