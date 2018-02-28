В Великобритании тюрьмы приглашают на работу капелланов-язычников

Британские тюрьмы приглашают на работу капелланов-язычников, которые могли бы осуществлять «религиозное попечение о заключенных и сотрудников, придерживающихся языческой традиции».

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "Christian Today", чтобы получить такую работу, кандидат должен «иметь опыт в совершении публичных ритуалов, похоронного обряда и проведении семинаров по смешанным языческим традициям в рамках тюремной системы», говорится в объявлении, размещенном на правительственном сайте.

«Тюремному жрецу» обещают работу с частичной занятостью и годовой оклад 29 176 фунтов. По замыслу руководства британской службы исполнения наказания, язычник должен влиться в ряды многорелигиозной команды капелланов, чтобы оказывать «на должном уровне пастырскую помощь всем нуждающимся – вне зависимости от их веры или традиции».

Английское министерство юстиции официально признает в качестве религии язычество, к которому относится широкий спектр традиций – в том числе викка, друидизм и одинизм. Узникам британских тюрем разрешено иметь при себе атрибуты языческих культов – ожерелья с пентаграммами, чаши и благовония.

Со своей стороны, директор Братство одинистов Ральф Харрисон рассказал в интервью Daily Telegraph, что его община окормляет заключенных самостоятельно.

«Сейчас появилась тенденция смешивать традиционные языческие верования с современными традициями и колдовскими поверьями, - говорит поклонник Одина. – Конечно, это облегчает попечение о заключенных, но противоречит нашим религиозным взглядам».

«Мы оказываем поддержку одинистам, попавшим в тюрьму, и тем заключенным, которые обратились в одинизм, уже находясь за решеткой. Наша главная задача – обеспечить их одинистской литературой, в первую очередь Эддами, которые для нас эквивалентны Библии и Корану. Однако если христиане и мусульмане, сидящие в тюрьме, не испытывают проблем с получением своих священных книг, то одинистам порой трудно достать такую литературу», – добавил лидер язычников.