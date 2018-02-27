В Верховной Раде открылась уникальная выставка картин с изображением лютеранских храмов

В Верховной Раде 27 февраля открылась выставка картин «Кирхи Украины», которая создана для отображения дружеских отношений между украинским и немецким народами.

Уникальные изображения лютеранских храмов экспонируются в рамках более масштабной выставки - «Планета Земля Единая» (Украина - Германия).

Над серией картин «Кирхи Украины» работал заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины, этнический немец Гарри Руфф. Работа продолжалась более 3 лет и приурочена к 500-летию Реформации.

Выставка фокусируется на историко-культурном наследии немецких колонистов в Украине.

Отобранные автором работы передают вековые традиции немецкой архитектуры, которые уже стали частью украинской истории.

Об истории этнических немцев рассказал почетный председатель Совета немцев в Украине Георгий Мозор.

«Вам, наверное, известно, что немцы в Украине и вообще в Советском Союзе наиболее многострадальный народ. До начала Великой Отечественной войны в Советском Союзе проживало миллион двести тысяч немцев.

Была республика немцев Поволжья с центром в городе Энгельс. Вы знаете, что 28 августа 1941 года, по решению советского правительства 560 тысяч немцев в течение 48 часов были депортированы в район Сибири и Казахстана.

Дарья Руфф - одна из тех, кто прошел все эти муки и самое ужасное, что придумало советское правительство. Все заключенные, которые там находились, были незаконно задержаны и отбывали там сроки.

Как говорит Марина Кертер, что все дороги северного Урала и Сибири построены на костях советских немцев.

Основная масса наших советских, российских и украинских немцев до начала войны на территории Украины находились в четырех областях - Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской. В этих областях проживало 540 тысяч немцев.

Сейчас их в нашей стране проживает 73 500, расселенных дисперсно.

Основная цель в военное время - это расселения немцев. Было такое решение после войны - немцы должны были жить в Сибири и не более пяти семей в каждом колхозе.

Сейчас, конечно, 99% немцев выехали в Германию, но с теми, кто остался, мы проводим культурную работу», - сказал Георгий Мозор.

Впервые выставка была представлена в 2016 году в Посольстве Украины в Берлине, в рамках «Вечера этнических немцев Украины», которые проходили под патронатом Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в ФРГ, Андрея Мельника, и Уполномоченного Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, Хартмута Кошика.

Также на выставке были представлены графические работы этнической немки, писательницы и художницы Галины Невенчанной, посвященные меннонитам Запорожской области.

Идея создания этой экспозиции пришла вместе с желанием рассказать широкой общественности об истории этнических немцев Украины и, в частности, о своей истории.

Этнические немцы с их историей и традициями, культурой и идентичностью являются самобытной независимой частью мультинациональной украинского общества.

Эксперт в сфере информационных коммуникаций, президент локальной палаты JCI stars в Украине Наталья Петрова отметила, что выставка является частью мирового JCI проекта, который проходит в 117 странах мира и называется «Peace is possible», что означает «Мир возможен».

Выставка создана по инициативе Совета Немцев Украины совместно с «JCI Украина».

"На выставке представлены работы талантливых украинских и немецких художников. Особого внимания заслуживает серия картин "Кирхи Украины" Гарри Руффа, которая отражает немецкую церковную архитектуру", - сказала Наталья Петрова.

Также представлены картины украинских и немецких художников. Их видение мирового лозунга "JCI" - Peace is possible, что означает "Мир возможен", дает возможность посмотреть на это глазами художников.

Художники Гарри Руфф, Галина Невинчанная, Виталия Емченко, Поникаров Василий, Елена Яремчук, Слава Займак, Ирина Кжемановская.

Анна Хрусталева, "УНИАН-Религии".

Фото - "УНИАН-Религии".