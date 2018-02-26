В Египте обнаружили жреческий некрополь начала эпохи Птолемеев

В египетской провинции Эль-Минья, в 300 км к югу от Каира, было найдено жреческий некрополь начале эпохи Птолемеев.

Египетский министр по делам древностей Халеда Ахмед аль-Анани утверждает, что это открытие – только начало большой работы, сообщает 112.ua со ссылкой на "Washington Post".

По его словам, необходимо как минимум пять лет, и в стране появится новая достопримечательность.

Раскопки в указанном районе археологи начали в конце прошлого года. В частности, они нашли несколько погребальных шахт. Там покоились 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров.

В саркофагах было найдено 17 мумий, которые идеально сохранились, а также заполненные канопы (ритуальные алебастровые сосуды с крышками в виде голов зверей), бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняная посуда и свыше тысячи погребальных статуэток, которые в древности клали в могилы.

По предварительным данным, семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов может датироваться периодом XXVI-XXVIII династий (то есть VII-V вв. до н.е.) или самым началом эпохи Птолемеев (IV ст. до н.е.). Более точно это будет установлено в ходе дальнейшей кропотливой работы, пояснил аль-Анани.