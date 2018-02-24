Католикос всех армян Гарегин II встретился с президентом Ливана

Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй в Первопрестольном святом Эчмиадзине принял прибывшего с официальным визитом в Армению президента Республики Ливан Мишеля Ауна.

Как сообщает "Panorama.am" по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 21 февраля с официальным визитом в Армению прибыл президент Республики Ливан Мишель Аун. В рамках визита намечаются его встречи с президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

В ходе встречи Католикос всех армян Гарегин Второй приветствовал визит президента дружественной страны в Армению и в духовный центр армянского народа, с удовлетворением констатировав, что тесные армяно-ливанские связи имеют глубокие исторические корни, крепко основанные на взаимном доверии.

Католикос выразил надежду, что визит президента Ливана в Армению придаст новый импульс укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах и дальнейшему расширению взаимоотношений двух народов.

Католикос Гарегин II коснулся также роли армянской общины Ливана, отметив, что она является одной из самых традиционных и организованных общин, пользуется уважением и заботливым отношением властей этой страны.

В деле усиления армяно-ливанских связей католикос отметил и важность того обстоятельства, что в Ливане находятся Католикосат Великого Дома Киликийского, а также патриархат Армянской католической церкви.

В свою очередь президент Аун выразил надежду, что его визит в дружественную страну принесет позитивные результаты в деле дальнейшего развития армяно-ливанских отношений. Президент добавил, что он хорошо знаком с армянской историей и культурой, и армянский народ ему известен как храбрый народ с твердой верой.

При этом Мишель Аун указал, что армянская община Ливана вносит огромный вклад в экономическую, культурную, образовательную и другие сферы.