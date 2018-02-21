Верховный духовный совет Армянской Апостольской Церкви обсудит ситуация вокруг Константинопольского патриархата

В расширенном составе начал свою работу Верховный духовный совет Армянской Апостольской Церкви.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, в повестке – подготовка к празднованию 100-летия Первой армянской республики, ситуация вокруг Константинопольского патриархата Армянской Церкви, а также вопросы, связанные с финансовыми поступлениями и деятельностью епархий.

Встречи в Эчмиадзине продлятся до 23 февраля. Накануне членов Верховного духовного совета принял президент Армении Серж Саргсян. Приветствуя гостей, президент подчеркнул значение решений высшего руководящего органа Армянской Апостольской Церкви не только в церковной и духовной, но и общественной жизни.

«Среди стоящих перед нами вопросов – события, происходящие в Армянском Константинопольском патриархате, – это первоочередной вопрос повестки Верховного духовного совета. В повестку включен вопрос праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Республики Армения и героических Майских сражений (1918 года – ред.)», – отметил Гарегин II.

«На нашем собрании будет обсуждаться также Устав Верховного духовного совета. Как знаете, мы с Верховным духовным советом приступили к упорядочению нашей церковной жизни, деятельности ее органов управления, так, например, разработан Устав национально-церковного собрания, разработан Устав церковно-представительского собрания, подготовлен и продиктован проект епархиального и общинного устава, чтобы епархии приняли те каноны, которые в этом проекте отмечены как обязательные. Так, по очереди будут разработаны уставы для всех органов, и в конце все это вместе составит конституцию Армянской Церкви, если можно так назвать.

Также имеем еще один важный вопрос: в Верховном духовном совете мы решили 2018 год объявить годом молодежи, наши главы епархий инициировали, чтобы 5-8 июля в этом году мы провели паломничество молодежи из епархий всего мира. Мы ожидаем многочисленные группы молодежи, которые должны провести слёт в Цахкадзоре, в формате лагеря. Затем они совершат паломничество в Святой Первопрестольный Эчмиадзин, где пройдет церемония, и мы обратимся с напутствием, заветом к нашей молодежи», - сказал, в частности, Католикос.

Он также подчеркнул, что «благодаря содействию отечественной власти Церковь за годы независимости смогла преодолеть все исторические катастрофы, которым подвергалась, неся огромные потери».

«В годы Геноцида и сталинских репрессий мы потеряли от 3000 до 4000 церквей и 4000-5000 служителей. Сегодня мы не смогли восстановить даже одной пятой из этих потерь. Однако те достижения, которые мы зафиксировали, в частности, в этот период независимости, внушают нам надежду и оптимизм», – сказал Гарегин II.

В ходе встречи президент Армении вручил государственные награды – медали «За заслуги перед Отечеством» I степени, за вклад в дело сохранения и развития национальных и духовных ценностей, главам Араратской епархии архиепископу Навасарду Кчояну, Западной епархии США архиепископу Овнану Тертеряну и Восточной епархии США архиепископу Хажаку Парсамяну.