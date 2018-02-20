Австралийских пресвитеров Церкви адвентистов седьмого дня уполномочили проводить обряд крещения

Новая инициатива ученичества Церкви адвентистов седьмого дня в Австралии (AUC) даст возможность местным церковным пресвитерам крестить два раза в год.

Это первый случай, когда пресвитеры местных церквей будут участвовать в программе, получившей поддержку от Южного Тихоокеанского дивизиона и Генеральной конференции Церкви Адвентистов седьмого дня, которая координирует работу Церкви во всем мире. Об этом сообщает "Церковь АСД в Украине".

«Мы работаем над этой программой уже более года. Инициатива успешно опробована в Интерамериканском дивизионе, и AUC взволнована возможностью использовать ее в качестве инструмента для ученичества здесь, в Австралии», — сказал президент AUC Хорхе Муньос.

Руководитель личного служения AUC Кристиан Копакану сказал, что новая инициатива позволит пресвитерам местных Церквей Адвентистов седьмого дня трудиться в соответствии с их высоким духовным призванием. «С библейской точки зрения пресвитеры были краеугольным камнем местной церкви как для пастырского обслуживания, так и для ученичества», — сказал он. «Во всем мире сегодня, где церковные пресвитеры действуют в соответствии с их библейским призванием, мы видим стремительный рост Божьего царства».

В настоящее время Церковное руководство позволяет пресвитерам при условии одобрения конференции крестить новых членов, когда крещение проводится в отдаленном месте. Согласно новой системе, пресвитеры местных церквей, которые завершили учебную программу, смогут крестить в последние субботы июля и ноября.

«Пресвитеры считают, что они недостаточно подготовлены к обучению, исследованию Библии или последующему служению. Эта программа позволит им не только делать все эти вещи, но и иметь благословение крестить тех, с кем они учатся», — сказал Муноз.

Чтобы участвовать в программе, пресвитеры должны зарегистрироваться для обучения со своими пасторами местных церквей. Затем обучение будет завершено либо в Интернете, либо на месте со служителем местной церкви. Программу запустят в ближайшие несколько месяцев.