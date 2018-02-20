После протеста властей Китая Mercedez-Benz извинился за цитирование Далай-ламы в своей рекламе

Как сообщает The Washington Post, на прошлой неделе немецкий автопроизводитель Mercedez-Benz разместил на странице своего официального аккаунта в сети Instagram рекламный пост, в котором в качестве слогана было использовано изречение Далай-ламы.

«Взгляните на ситуацию со всех сторон, и вы станете более открытыми», – гласила надпись на изображении белого купе, припаркованного на пляже, сообщает "Благовест-Инфо".

Под изображением был размещен еще один слоган: «Начните свою неделю с новой перспективы жизни от Далай-ламы».

Изображение сопровождалось хэштегом #MondayMotivation, который появляется в публикациях компании в начале каждой рабочей недели.

Через несколько часов пользователи китайского Instagram оставили под этим постом сотни комментариев. В них они выражали возмущение тем, что Mercedez-Benz процитировал Далай-ламу – персону, которую официальная китайская пропаганда преподносит как политического лидера тибетских сепаратистов. В государственных китайских СМИ Далай-ламу называют «волком в монашеских одеяниях».

Вскоре после этого «Мерседес-Бенц» удалил со своей страницы сообщение целиком, а затем на сайте Weibo, китайском сайте микроблогов, аналоге Twitter, опубликовал пространные извинения.

«Сегодня утром мы выпустили очень неправильное сообщение в международных социальных сетях», – говорилось в сообщении. Автоконцерн признал, что он оскорбил чувства своих потребителей и сотрудников в Китае. «В свете этого мы немедленно примем меры для углубления нашего понимания китайской культуры и ценностей, в том числе наших зарубежных коллег, чтобы этого не повторилось», – приводит американское издание текст сообщения.

Однако, по сообщениям китайских СМИ, многие пользователи Weibo посчитали эти извинения недостаточными. Так, китайские комментаторы недоумевали, почему «Мерседес-Бенц» опубликовал пост с извинениями только в сети Weibo, в то время как на официальных страницах автоконцерна в других соцсетях эта публикация так и не появилась. Один из пользователей заявил, что в качестве возмещения морального ущерба компания должна предоставить китайским поклонникам этой марки бесплатные автомобили.