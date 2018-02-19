В Тибете в буддийском храме VII века произошел пожар

В Тибете загорелся буддийский храм Джоканг – почитаемая тибетцами и паломниками святыня VII века.

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на ВВС, пожар произошел вечером 17 февраля. Его быстро потушили, никто не пострадал. Специалисты не определили степень повреждения храма, хотя китайские СМИ заявили, что культурные реликвии не повредились.

Буддийский храм и монастырь Джоканг в городе Лхасе в Тибете входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его начал строить царь Тибета Сронцангамбо в 639 году. Сегодня храм является местом буддийского паломничества.

Площадь храмового комплекса составляет 25 тысяч квадратных метров.