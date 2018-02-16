В Винницкой области евангелисты открыли Дом милосердия для бездомных

Представители управления по делам национальностей и религий Винницкой ОДА, Департамента социальной политики городского совета и председатель областного объединения Церкви Христиан Веры евангельской Михаил Якобчук 14 февраля посетили Дом милосердия «Вифезда» в селе Винницкие Хутора.

Дом милосердия недавно открылся при областном объединении ЦХВЕ, сообщается на сайте Винницкой ОГА.

"Дом созданный для лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Большинство людей – это бывшие заключенные, люди, которые пострадали в результате насилия в семье, потеряли жилье, а также беспризорные", – рассказал директор заведения Ярослав Симашко.

В Доме милосердия созданы все условия для проживания 40 человек, сейчас здесь находится 27, однако койко-места, в настоящее время, предназначены только для лиц мужского пола. Кроме проживания и питания, в заведении бездомные могут получить еще целый ряд услуг – помощь в восстановлении документов, сопровождение до медицинских заведений и тому подобное. Предусмотрены места и для людей с особыми потребностями.

По словам директора, учреждение действует на благотворительных началах благодаря помощи верующих объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской. Программа пребывания базируется на христианских истинах и имеет целью, в первую очередь, помочь человеку увидеть реальную жизнь, ориентироваться в ней, заново социализироваться, восстановить семейные отношения и отношения с родными, привыкнуть к работе и влиться в новое, здоровое общество.