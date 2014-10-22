Главы евангельских Церквей посоветовали украинцам за кого голосовать на выборах

ОБРАЩЕНИЕ

Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины по случаю выборов в Верховную Раду Украины

Украинское государство сегодня находится в особенно ответственном историческом процессе, когда голос и позиция граждан имеют колоссальный вес и определяют курс дальнейшего развития нашей страны на десятки лет.

Чрезвычайно важным является формирование украинским обществом полноты государственной власти с целью эффективного противодействия угрозам единства, целостности, независимости и суверенитета Украины.

Поэтому призываем всех украинских граждан пойти на выборы 26 октября 2014 года и проголосовать! Пусть ваш выбор будет сознательным, обдуманным и ответственным перед интересами всего украинского общества. В нынешних условиях равнодушие и отказ от участия в выборах содержат серьезную угрозу для мира и стабильности нашего государства.

При этом предостерегаем каждого отвергнуть искушение продать свой голос, фальсифицировать результаты выборов или быть соучастником нарушений избирательного законодательства. Только честные, прозрачные, демократические выборы являются залогом народовластия и предохранителем от политической коррупции и узурпации власти.

Отдайте свой голос за того кандидата или такую политическую силу, которые, на ваш взгляд, смогут утвердить христианские ценности, защитить национальные интересы Украины, обеспечить экономический рост, принимать справедливые законы и противодействовать коррупции.

Призываем также продолжать молитвы и посты за мир, единство, целостность и суверенитет Украинского государства. Всемогущий Господь способен защитить наш народ, если каждый из нас оставит зло и грех и обратится к Творцу и Спасителю с покаянием и смиренным сердцем.

Верим в хорошее будущее для Украины, в духовный подъем и экономический рост.

По поручению Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, который представляет около 10000 протестантских общин Украины,

Председатель СЕПЦУ,

старший епископ ЦНХХЦУ (ПЕ) Гаврилюк А.П.