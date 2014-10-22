Епископом Латвийской евангелическо-лютеранской церкви за рубежом стала женщина

Епископом Латвийской вангелическо-лютеранской церкви за рубежом (ЛЕЛЦЗР) впервые стала женщина - Лаума Зушевица.

На заседании Избирательной комиссии в Сиэтле за кандидатуру Зушевицы свои голоса отдали 140 общин, священников и представителей приходов, обладающих правом голоса, сообщает Благовест-Инфо.

Кандитуру второго претендента - Андриса Абакукса - поддержали 35 выборщиков, в Фритца Т. Кристбергса - 19. Верховное правление Церкви утвердило результаты голосования.

В голосовании приняли участие 10 общин и приходов ЛЕЛЦЗР - из США, Бельгии, Новой Зеландии, Канады, Росии, Латвии, Великобритании, Германии и Швеции.

Согласно правилам епископы Латвийской евангелическо-лютеранской церкви за рубежом, избираются на 7 лет. Торжественную церемонию посвящения Зушевицы в епископы планируется провести до 1 мая 2015 года.