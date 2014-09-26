Евангельские Церкви обращают внимание кандидатов в депутаты на проблемы морали

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины обратилась к партиям и блокам, участвующих во внеочередных выборах в парламент, с просьбой представить свое видение вопросов морали и коррупции, свободы вероисповедания и социально-гуманитарной сферы, сообщает ИРС.

"Хотим акцентировать внимание на проблематике духовного и морального состояния украинского общества, от уровня которого напрямую зависят возможности нашего государства в преодолении коррупции и построении новых общественных отношений на демократических принципах", - отмечается в письмах за подписью председателя СЕПЦУ епископа Анатолия Гаврилюка.

Главы евангельских Церквей ожидают услышать от политических лидеров и кандидатов в депутаты их позицию относительно "обеспечения равенства всех религиозных организаций, в частности недопущение дискриминации и притеснений евангельских общин под видом борьбы с сектами".

Руководители евангельских Церквей отметили необходимость в упрощении процедур по ввозу в Украину гуманитарных грузов, распределяемых через религиозные организации, подняли вопрос в сфере образования и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, также подготовить специальное обращение ко всей общественности по случаю выборов в Верховную Раду Украины.

Кроме этого, на своем заседании Совет ЕПЦУ решил провести 19 октября общую общенациональную молитву за Украину, которая состоится в центре Киева и в городах и селах по всей Украине.