Впервые из музея Эчмиадзина одновременно вынесут две частицы мощей святого Георгия Победоносца

В праздник святого Георгия Победоносца, отмечаемый Армянской Апостольской Церковью 27 сентября, одновременно из музея Первопрестольного Эчмиадзина будут вынесены две частицы мощей святого. Одновременный вынос мощей из эчмиадзинского монастыря проводится впервые. Ранее в день праздника выносилась лишь десница св. Георгия.

Как сообщила "Благовест-инфо" сотрудница Араратской епархии ААЦ Эльза Манукян, десница святого будет вынесена в церковь Сурб Геворг (Святого Георгия) в микрорайоне Еревана Норагавит. Здесь состоится литургия, после чего верующие смогут приложиться к святым мощам. В норагавитской церкви намечено к празднику организовать жертвенный обед (матах) и церемонию освящения персиков.

Другая частица мощей святого, помещенная в мощевик, будет доставлена в Арагацотнскую область Армении, в монастырь Сурб Геворг в деревне Мугни.