В Донецке захвачено здание евангельской Церкви

В Донецке в ночь на 14 августа представители самопровозглашенной Донецкой народной республики захватили здание религиозной общины «Слово жизни» Украинской Христианской Евангельской Церкви (УХЕЦ) по улице Ткаченко.

Как сообщает Институт религиозной свободы, кроме большого зала для богослужений на 1200 мест в указанном здании также располагались Библейский институт, воскресная школа, христианская частная общеобразовательная школа, отдел милосердия и помощи нуждающимся, молодежное служение и другие отделы, которые направляли работу объединения церквей УХЕЦ по всей Украине.

По словам старшего епископа УХЕЦ Леонида Падун, несмотря на то, что в городе находится множество пустующих зданий, представители ДНР решили захватить дом Божий, который не пустовал ни дня и в котором постоянно проходило служение Богу и оказывалась помощь нуждающимся людям.

“Нет слов, чтобы выразить боль и печаль! Более двадцати лет мы вкладывали свои сердца, свои финансы в здание церкви и теперь нас лишили возможности собираться для молитвы и служения Богу”, - подчеркнул епископ Леонид Падун.