По данным немецкой миссионерской организации ”Свет на Востоке”, протестантские христиане на востоке Украины подвергаются преследованиям со стороны боевиков. Многим баптистам приходится покидать свои дома, их церкви захвачены, богослужения запрещены. Об этом сообщил глава миссии Йоахим Ланге в воскресенье, 10 августа, передает epd.

Как сообщает «Немецкая волна», по его информации, среди протестантов есть и убитые. В Донецке захвачен христианский университет. Кроме того, представители вооруженных группировок накануне разрушили молитвенный дом.

В Украине насчитывается более 2000 протестантских религиозных общин со 120 тысячами верующих.

Конфликт на Донбассе, по словам Ланге, привел к недоразумениям и в церковных кругах. Представители украинских и российских баптистов во время недавней международной конференции в Иерусалиме не смогли согласовать единой позиции относительно событий в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Славянске Донецкой области была обнаружена могила, в которой находились тела четырех священников протестантской церкви Преображения Господня. Троих из них уже идентифицировали, еще 11 тел, найденных в захоронении, были переданы на экспертизу для проведения ДНК-анализов.