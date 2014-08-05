Старший епископ ЦХВЕУ поздравил наибольшую пятидесятническую Церковь Соединенных Штатов Америки

Старший епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко направил приветствие суперинтенденту Ассамблей Божьих США Джорджу Вуду по случаю 100-летнего юбилея крупнейшей пятидесятнической Церкви Соединенных Штатов Америки. Как сообщает греко-католический сайт РИСУ, торжественные мероприятия по случаю юбилея состоятся 5-10 августа в Спрингфилде, США.

«Сердечно поздравляем Вас, дорогой брат, а в Вашем лице все братство Ассамблей Божьих с великим праздником и юбилеем - 100-летием со дня основания. С Божьей помощью Ассамблея Божья за сто лет выросла в мощную пятидесятническую общину, влияние которой ощущается почти во всех странах мира», - говорится в поздравлении.

«Особая благодарность вам от Церкви христиан веры евангельской Украины, которая начала свое существование в 1921 году, когда миссионер Иван Воронаев с благословения Ассамблей Божьих отправился со своей семьей в Украину и мощно посеял зерна Евангелия, которые дали обильный плод.

«Мы также помним большой жертвенный труд брата Густава Шмидта в Западной Украине в 20 годах прошлого века. Он принес хороший урожай, образовались сотни новых церквей. Мы помним огромную поддержку для братства Украины во времена независимости через миссионеров Ассамблей Божьих Роберта Мягче, Джерри Персли, Фрэнка Мартина, Кевина Тайлера и многих других», - отметил Михаил Паночко.