В Одессе пройдет XIII Конгресс Христианской молодежи Украины “Достигай Словом”

С 25 по 30 августа в Одесской области в г. Южное состоится XIII Конгресс Христианской молодежи Украины.

Как сообщают в ВСЦ ЕХБ, мероприятие будет проводиться под лозунгом «Достигай Словом». Ключевым библейским тестом для него стал стих «И вы примете силу, когда Дух Святый найдет на вас и будете моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края Земли» (Деяния Апостолов 1:8).

Конгресс христианской молодежи проводится каждые три года и объединяет представителей евангельских церквей из Украины, России, Беларуси и других постсоветских государств. В этом году данное мероприятие имеет целью объединить молодежь Украины путем общения, обучения и совместного прославления Бога.

За все годы проведения конгрессов его участниками стали около 10 000 молодых христиан. В этом году ожидается примерно 1500 слушателей. Цели мероприятия: вдохновить молодежь к проповеди собственной жизнью близких, друзей, служить через малые группы по изучению Библии, побудить молодых христиан жить активной посвященной жизнью, несмотря все дела, служить Богу и ближним в каждом дне.

"Мы верим, что это будет особым прорывом в духовной жизни молодого поколения, где еще раз будут провозглашены наши ценности на достижения людей Словом Божьим, достижения неверующих, далеких от церкви и утверждение в Слове молодого поколения, которое могло бы дальше нести Евангелие", - говорит Андрей Корнейчук, председатель оргкомитета конгресса, руководитель молодежного отдела ВСЦ ЕХБ.