Пятидесятники Украины передали военному госпиталю современный аппарат для ускорения лечения раненых

На прошлой неделе старший епископ Церквей христиан-пятидесятников Украины (ЦХВЕУ) Михаил Паночко посетил Главный военный клинический госпиталь в Киеве, где имел возможность увидеть и пообщаться с пациентами, которые попали на больничную койку с поля боя, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт пятидесятников Украины.

Во время разговора с персоналом и руководством госпиталя Михаил Паночко получил просьбу помочь с приобретением «Дискового електродерматома» нового поколения. Это современный аппарат для трансплантации кожи при тяжелых ожогах, который в свое время был разработан отечественными специалистами на базе ожогового отделения Тернопольской городской больницы скорой помощи.

Аппарат можно использовать для получения трансплантатов кожи в труднодоступных донорских участках, что очень важно, когда дело касается пациентов с многочисленными ожогами (например, как у пациента, который выжил после того, как выбрался из горящего БТРа).

Аппарат, который заказали у тернопольских специалистов, уже поступил в Киев, и 29 июля представители Главного офиса ЦХВЕУ вручили его медикам Главного военного клинического госпиталя.

Церкви христиан веры евангельской во всех областях Украины сегодня проводят активную благотворительную работу. Они принимают переселенцев из зоны АТО, посещают раненых в больницах и собирают и перевозят помощь пострадавшим людям в Донецкой и Луганской областях, помогают армии. В частности передают продукты, закупают форму (нередко от белья до бронежилетов). При этом христиане встречают как среди военных, так и среди населения много людей, которые просят за них молиться.

Рису