Верующие всех церквей ХВЕ Украины каждую пятницу будут молиться за ситуацию в Украине

На выездном заседании Комитета ЦХВЕУ, состоявшемся 10 июля на Житомирщине, где в эти дни проходит Молодежный съезд церквей братства, было принято решение объявить всеукраинский пост и молитву за ситуацию в Украине и духовное возрождение нашего края.

Старшие служители пришли к согласию, чтобы каждую пятницу в период с 18 июля по 1 сентября 2014 года верующие всех церквей ХВЕ Украины единодушно молились и постились за ситуацию в Украине. Такие дни выпадают на 18 и 25 июля и 1, 8, 15, 22 и 29 августа.

«Сегодня очень важно умолять Бога о сохранении нашего края, о том, чтобы остановилось кровопролитие, агрессия и вражда, которые мы наблюдаем в Донецкой и Луганской областях (все это имеет основание греха и сегодня «вылезает боком»). Нужно молиться, чтобы, как написано: «нам проводить тихую и мирную жизнь». Сегодня, наверно, как никогда стало очевидно, что Украина нуждается в заступнической молитве Церкви за мир, единство, за моральное и материальное возрождение, за духовное пробуждение нашего края», – говорится в сообщении пресс-службы ЦХВЕУ.

После заседания члены Комитета посетили ХVIІ съезд молодежи ЦХВЕУ, который проходит в лагере «Юность».

Рису