Главы евангельских Церквей Украины сделали заявление по поводу религиозных преследований

ЗАЯВЛЕНИЕ глав евангельских протестантских Церквей Украины по поводу религиозных преследований в Донецкой и Луганской областях

Со времени активизации на Востоке Украины сепаратистских движений и провозглашения так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" (ДНР и ЛНР) христиане восточных областей, особенно евангельского вероисповедания, все чаще становятся жертвами религиозных преследований.

Целенаправленные нападения вооруженных боевиков против евангельских верующих сопровождаются похищениями, избиениями, пытками, угрозами расстрела, погромами мест молитвенных собраний, захватами молитвенных домов, реабилитационных центров и других культовых и вспомогательных сооружений, причинением вреда здоровью и личному имуществу пасторов и церковнослужителей.

В течение мая – июня 2014 года факты захватов в плен и избиения евангельских пасторов и служителей имели место в Славянске, Горловке, Донецке и Дружковке. Террористы ДНР и ЛНР не только препятствуют религиозной деятельности евангельских христиан, но и захватывают молитвенные дома для размещения собственных штабов, госпиталей и огневых точек. Такие случаи имели место неоднократно в Донецке и Горловке, а также в Славянске, Шахтерске, Дружковке, Торезе Донецкой области и на Луганщине.

Более того, 14 июня в результате теракта на мосту в Мариуполе боевики ДНР убили пастора Церкви «Обновление» Сергея Скоробагача, который был председателем совета церквей города.

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины осуждает любые религиозные преследования и дискриминацию верующих Донецкой и Луганской областей, какими бы мотивами они ни оправдывались.

Нетерпимость и вражда на религиозной почве не присущи украинскому обществу, в котором уже более 20 лет мирно сосуществуют и плодотворно сотрудничают представители более 50 различных конфессий. Свобода вероисповедания является достижением независимой Украины, благодаря чему в нашем государстве установились межрелигиозный мир и согласие.

Призываем международное сообщество, включая мониторинговые миссии ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Европейского Союза, приложить усилия для недопущения продолжения и эскалации религиозной нетерпимости на территориях восточной Украины, контролируемых вооруженными сепаратистами. Убеждены, что вся мировая общественность должна осудить притеснения религиозной свободы в Донецкой и Луганской областях, которые достигли уровня физической расправы с инакомыслящими, включая реальную угрозу для жизни евангельских христиан на Востоке Украины.

Просим верующих по всему миру присоединиться к нашим молитвам о мире на Востоке Украины, прекращении терроризма и кровопролития, восстановлении нормальной жизни и полноты прав и свобод граждан Украины, проживающих в Донецкой и Луганской областях, независимо от их национальности, вероисповедания, языка и мировоззрения.

Подписано членами Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины и обнародовано в Киеве 08.07.2014 года:

Анатолий Гаврилюк, старший епископ Центра независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия);

Валерий Антонюк, председатель Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов;

Михаил Паночко, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;

Василий Райчинец, старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины;

Сергей Шаптала, председатель Братства Независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины;

Сергей Дацко, председатель правления Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины;

Николай Саламаха, заместитель старшего епископа Украинской Христианской Евангельской Церкви;

Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской Лютеранской Церкви;

Анатолий Калюжный, епископ Собора независимых евангельских церквей Украины.

Киев, 8 июля 2014 г