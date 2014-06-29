В Каменец-Подольске освящена часовня в башне-колокольне армянской церкви Св. Степаноса

В Каменец-Подольске продолжаются мероприятия организованные Союзом армян Украины и Украинской епархией Армянской Апостольской церкви. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

27 июня состоялась передача Кафедрального собора Св.Николая (Св. Никогайос) армянской религиозной общине.

Глава Украинской епархии ААЦ архиепископ Григорис Буниатян провел чин освящения часовни в башне-колокольне Св. Степаноса (Стефана), Армянского кафедрального собора Св. Николая (армянская церковь XV века, в г Каменце-Подольском).

Ранее сообщалось, что строительство церквей, идентификация, восстановление и сохранение, является одним из основных направлений деятельности армянской диаспоры Украины. По словам Главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, согласно армянским традициям, церковь является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного центра.