Самая многочисленная протестантская церковь Украины избрала нового председателя

На Всеукраинском съезде союза церквей евангельських христиан-баптистов 13 июня избрали нового председателя союза. Как сообщили «УНИАН-Религии» в пресс-службе ВСЦ ЕХБ, им стал пресвитер Валерий Антонюк, который до этого с 2010 года занимал должность первого заместителя председателя.

В своем обращении к сообществу Валерий Антонюк отметил, что как и ранее евангельские церкви будут придерживаться курса открытости, активно осуществлять диалог с обществом, с властью и участвовать в межконфессийном диалоге.

Особый акцент новоизбранный председатель сделал на главной миссии церкви - служении людям.

“Сегодня для Церкви не время для отдыха или остановки. Наша миссия слишком важна, чтобы медлить и оставаться пассивными. Церковь - это не зал ожидания на вокзале, где можно спокойно вздремнуть. Она должна стать больницей, больницей, где изуродованные, обессиленные сердца получают помощь, где люди чувствуют тепло”.

Каденция новоизбранного председателя, согласно уставу Союза, будет длиться четыре года.

Справка "УНИАН-Религии". Всеукраинский союз объединений евангельских христиан-баптистов (ВСО ЕХБ) - крупнейшее сообщество евангельских христиан в Украине. В его состав входит около 3000 церквей и более 300 тысяч прихожан.