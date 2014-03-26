Украинский Межцерковный Совет предлагает ночь с 28 на 29 марта молиться за мир в Украине и России

Украинский Межцерковный Совет, представляющий преимущественно молодые протестантские объединения, предлагает ночь с 28 на 29 марта провести в молитвах за мир в Украине и России. По замыслу организаторов, молитвы должны звучать по всему миру.

«Сегодня Украина, как никогда, нуждается в наших молитвах (Флп.4:6). Мы, христиане, понимаем, что абсолютно все, что сейчас происходит, контролируется Господом (Еккл.7:13-14). Мы должны Его благодарить за все: за Майдан, и за изменения власти, и за конфликт с Россией (1Фесс.5:18)», - отмечают представители Украинского Межцерковного Совета.

Организаторы проведения молитвы отмечают, что ситуация в Украине непредсказуемая, сложная и поэтому требует Божьего милосердия.

«Поэтому 28-29 марта объявляется Всемирная ночная молитва за Украину!

С 21:00 вечера до 6:00 утра мы будем молиться Богу за мир в Украине и России, за покаяние народов, за любовь между братьями и сестрами и за то, чтобы была явлена слава Божья!» - отмечают они.

Украинский Межцерковный Совет ожидает, что молитвенная ночь охватит многие страны мира, поскольку в прошлый раз на их призыв присоединиться к похожей акции откликнулись церкви России, Испании, Швейцарии.

«Надеемся, в этот раз присоединится значительно больше церквей из разных стран. И верим, если так много верующих объединяются для молитвы, она будет особенно услышана Богом!» - выражают надежду представители Украинского Межцерковного Совета.

РиСУ