Евангельские церкви осудили агрессию в отношении Украины и призвали к усиленной молитве за мир

Совет евангельских протестантских церквей Украины осудил агрессию России и призвал «весь народ Украины, независимо от вероисповедания и отношения к религии, усилить молитвы Богу о восстановлении мира и прекращения провокаций, братоубийств и эскалации конфликта в Крыму и других регионах Украины».

Об этом говорится в специальном обращении Совета евангельских протестантских церквей Украины, обнародованном религиозно-информационной службой Украины (РИСУ).

Главы евангельских протестантских церквей призывают 16 марта во всех церквях и на центральных площадях городов и сел Украины провести заступнические молитвы: «Мы призываем весь народ Украины принять участие в заступнической молитве в воскресенье, 16 марта 2014 года, просим провести в церквях и на центральных площадях во всех городах, поселках и селах нашего государства Молитвенные Вече за мир, единство, целостность и суверенитет Украины».

«Верующие украинских церквей уже много месяцев совершают ежедневные молитвы и постятся перед Богом о мирном разрешении нынешнего противостояния, которое в значительной мере обусловлено распространением провокационных материалов, а часто откровенной лжи о событиях в Украине и реального состояния межцерковных, межэтнических и межгосударственных отношений в украинском обществе», - отмечают в своем обращении главы евангельских протестантских церквей и призывают «к взаимному прощению и примирению, покаянию перед Богом и друг другом, а также к распространению в личных разговорах и всеми возможными способами послания любви, призывая к пониманию и способствуя хорошему будущему Украины».

«Обращаемся к Украинской власти с просьбой приобщиться к этой инициативе, обратившись к Богу о мудрости и руководстве в свершении государственного управления в это особенно трудное время для Украинского государства», - подчеркивается в обращении.