Обращение Церкви Адвентистов Седьмого Дня в связи с политическими событиями в Украине

Виктор Алексеенко, руководитель Церкви АСД в Украине

Дорогие братья и сестры! Благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа в это непростое, напряженное время противостояний в Украине!

На протяжении последних двух месяцев мы с вами являемся свидетелями и в определенном смысле слова участниками тех событий, которые происходят в центре Киева и в других регионах нашей страны. Свидетели — потому как каждый день с тревогой наблюдаем за ходом этих процессов. Участники — потому что возносим Господу молитвы о мире и благополучии для Украины, о мудрости и благоразумии для всех конфликтующих сторон.

Последние события в Киеве указывают на то, что мы должны объединить все усилия в молитве к Богу об Украине. В эти дни и особенно ночи, когда накал страстей противоборствующих сторон достигает своей точки кипения, неся с собой угрозу для жизни людей, мы призываем всех верующих в молитвах взывать к Господу, прося Его о милости для народа Украины и о мирном разрешении конфликта; о смирении сердец тех, в чьих руках сила, и о мудрости для тех, кто ответственен за судьбы своих сограждан; о достойном поведении тех, кто собирается на мирные акции; о здравом смысле и глубоком чувстве ответственности за свои выражения и действия всех сторон противостояния.

Мы призываем вас не принимать участия в мероприятиях, которые могут провоцировать разжигание вражды между людьми. Будьте толерантны друг ко другу и к окружающим, независимо от их идеологических, политических или религиозных взглядов. Не оставляйте оскорбительных комментариев на форумах и в социальных сетях. Напротив, увещевайте и призывайте к миру и разрешению конфликтов исключительно мирным путем. Ведь никогда насилие не было благоразумным основанием для построения нового и светлого будущего как в личной, так и в общественной жизни.

Имея право на выражение своей гражданской позиции, реализуйте его в контексте Божьих заповедей о любви к Богу и ближним. Не позволяйте втягивать себя в сомнительные акции и мероприятия, которые могут бросить тень на вашу репутацию как христианина и сознательного члена общества, а также очернить доброе имя Церкви, к которой вы принадлежите. Будьте здравомыслящими и благоразумными всегда, а особенно в эти сложные для нашей страны дни.

Пусть Бог ниспошлет мир многострадальному украинскому народу! «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» (Чис. 6:24–26).

С любовью, Виктор Алексеенко, руководитель Церкви АСД в Украине

Киев. 21 января 2014 г.