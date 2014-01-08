Вчера в Ивано-Франковске начался рождественский фестиваль ”Коляда на Майзлях”, который будет длиться до Крещения, 19 января.

Как сообщили УНИАН в храме Царя Христа монастыря отцов Василиан, в Ивано-Франковске ”Коляда на Майзлях” проходит уже в пятый раз. Фестиваль торжественно открылся выступлением камерного хора Cantemus и благословением игумена Иосафата (Фителя).

Вечерние концерты начнутся в 18.00 с участием вокального ансамбля «Яворина» группы Союза украинок церкви Царя Христа, трио бандуристок семьи Вивчаренко, хора «Надежда» церкви Царя Христа монастыря отцов Василиян и вертепа Алтарной и Марийской дружины церкви Царя Христа. В целом рождественские песни будут звучать непрерывно две недели подряд. Фестиваль посетят хоровые коллективы из Ивано-Франковской и Львовской области.

Колядовать будут детские и взрослые ансамбли. В частности, выступит струнный ансамбль Quattro Сorde Ивано-Франковской областной филармонии.