Евангельские Церкви осудили насилие против участников мирных протестов

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины категорически осуждает факты насилия и особой жестокости по отношению к участникам мирных акций протеста теми представителями власти, наоборот призваны защищать конституционные права граждан.



Об этом говорится в специальном Обращении, которое главы евангельских Церквей Украины приняли 2 декабря 2013 года на внеочередном заседании СЕПЦУ, сообщает Институт религиозной свободы.



“С большим сожалением мы воспринимаем те события в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, когда в мирное время в нашем государстве пролилась кровь мирных граждан без всяких на то оснований из-за насилия, к которому прибегли представители правоохранительных органов Украины”, – отметили члены Совета.



По их убеждению, "так же недопустимым является организация и попустительство провокациям, направленных на радикализацию общественных протестов и физические столкновения".



"Такие позорные факты насилия и провокаций являются не только злом и беззаконием, но и грехом, за который придется отвечать перед Богом", – отмечается в обращении.



Главы евангельских Церквей призвали "и руководство государства, и правоохранительные органы, и участников общественных протестов сохранять общественный мир, не прибегать и не реагировать на провокации насилия".



Они выразили убеждение, что нынешние вызовы, стоящие перед Украиной, "могут быть решены путем общественного диалога, чтобы власть и гражданское общество могли услышать друг друга".



"Молимся и призываем всех верующих к посту и молитве за мир, общественное согласие и мудрость для руководства и участников общественных протестов с целью мирного разрешения нынешней ситуации", – отмечает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины.



Обращение подписали руководители 9 евангельских Церквей Украины, которые представляют Всеукраинский Союз Объединений евангельских христиан-баптистов, Церковь христиан веры евангельской Украины, Церковь адвентистов седьмого дня, Украинскую Христианскую Евангельскую Церковь, Союз Свободных Церквей христиан евангельской веры Украины, Братство Независимых Церквей и Миссий евангельских христиан-баптистов Украины, Ассоциацию миссионерских церквей евангельских христиан Украины, Украинскую Лютеранскую Церковь и Объединение независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия).