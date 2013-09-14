Обращение христианских Церквей Украины по случаю Дня Бога Творца

«Ибо творение ожидает нетерпеливо

выявление детей Божиих» (Рим 8, 19)

Дорогие братья и сестры!

В первый день Нового Церковного года, 1/14 сентября, христиане разных конфессий во всем мире отмечают День молитвы за сохранение природной среды и всего сотворенного Богом мира.

В этот день вспоминаем свое величественное призвание «возделывать и хранить» (Быт 2, 15) Землю, молитвенно соединяемся и прославляем единого в Пресвятой Троице Бога – Творца и Спасителя, выражаем благодарность за дары создания, просим прощения за вред, который сознательно или бессознательно наносим природе и просим о защите и спасении всего мира.

Современный экологический кризис укоренен, прежде всего, в кризисе экологии человека, то есть его веры, духовности и нравственности. Охваченный духом эгоизма и потребительства человек превращается из мудрого и ответственного домоуправителя созданного Богом мира на бездумного пользователя и эксплуататора, который угрожает всей твари, а равно и разрушает предпосылки своего собственного существования. Соответственно, ключевым фактором преодоления экологического кризиса является глубокое и целостное обращение к Богу, свидетельством которого должно стать также качественно новое и ответственное отношение к нашей природной среде.

Юбилей 1025-летия Крещения Руси – Украины предлагает нам прекрасную возможность задуматься над вопросом глубинного и целостного характера христианской веры в Бога Отца, Сына и Святого Духа, единого в Пресвятой Троице – Творца и Спасителя, а также осознать, что истинно и целостную жизнь во Христе предусматривает ответственное отношение ко всему миру, созданного в Нем (см. Кол 1, 15-17).

«Вера без дел мертва» (Иакова, 2, 26) и только вера, действующая любовью, ведет к спасению (см. Гал 5, 6). Этим обращением призываем всех верующих людей к действенной христианской любви, которая выражается в бережном и ответственном отношении к созданному Богом миру, а также призываем всех тех, кому доверена власть и ответственность за нашу страну, чтобы без промедления сделать все, что необходимо для охраны и сохранения ее уникального природного мира, и гарантировать экологическую безопасность общества.

В завершение, мы просим Господа Бога, нашего Творца и Спасителя, чтобы в своем всемогуществе и милости уберег нас от экологических грехов и помог быть добрыми и ответственными управляющими созданного мира.

Обращение подписали:

Святослав (Шевчук), Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви;

Митрофан, Архиепископ Луганский и Алчевский, председатель Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви;

Вячеслав Нестерук, Глава Всеукраинского Союза Объединений евангельских христиан-баптистов;

Михаил Паночко, Старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;

Леонид Падун, Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;

Григорис Буниатян, Архиепископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви;

Уланд Шпалингер, епископ Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины.

Киев, 14 сентября 2013 г.



Институт религиозной свободы, Киев

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