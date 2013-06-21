Грузинский Патриарх крестил в Батуми около 1000 жителей Аджарии
06:00, 21 июня 2013Христиане
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И благословил их
Католикос - Патриарх всея Грузии Илия II крестил около 1000 жителей Аджарии в батумском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
По завершении массового крещения Патриарх обратился к своим крестникам. Он благословил их и передал в дар памятные эпистолы.
«Я благословляю всех своих крестников, всех, кто принял крещение, кто успел подойти ко мне и кто не сумел, все вы приняли крещение от меня, да благословит Господь ваших детей, ваши семьи и вместе с вами – всю Грузию», - сказал Патриарх Грузинский, обращаясь к пастве.
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