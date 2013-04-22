В Риме строят самую большую в Европе церковь мормонов

После недавнего открытия в итальянской столице крупнейшего на европейской территории буддийского храма, в Риме объявлено о начале строительства первой в Италии и самой большой в Европе мормонской церкви.

Помимо самого храма на участке площадью 58 тыс. квадратных метров предусмотрено строительство помещений для культурного и религиозного центра, а также библиотеки. Проект предполагает, что комплекс на 60% будет обеспечиваться энергией из альтернативных источников, благодаря установке солнечных панелей и других энергосберегающих инфраструктур, пишет Newsru.

"Cтроительство этого комплекса стало новым свидетельством открытости Рима - центра христианства - любым религиям и конфессиям", - отметил мэр Рима Джанни Алеманно.

Ожидается, что постройка храма должна будет завершиться в 2014 году. Все расходы берет на себя Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Ее адепты живут, в основном, в США, где существуют их целые общины.

Мормонизм - обобщенное название религиозной культуры, возникшей в результате распространения и развития Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, созданной в США в первой половине XIX века американским проповедником Джозефом Смитом. Число приверженцев данной религии по всему миру составляет около 14 млн человек, свыше 6 млн из них проживают в США.