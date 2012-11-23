Евангельские церкви выступают за развитие гражданского общества в Украине

Евангельские церкви подчеркивают необходимость скоординированной деятельности церквей и общественных организаций в решении социальных проблем и отстаивании высоких моральных ценностей в обществе.

Об этом шла речь во время заседания Секретариата Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, состоявшегося под председательством пастора Андрея Мурзина, сообщает Институт религиозной свободы. Участники заседания обсудили актуальные вопросы государственно-церковных отношений и законодательные инициативы по вопросам деятельности религиозных организаций. Отдельно рассматривался вопрос развития общественных инициатив, направленных на защиту института семьи, популяризации здорового образа жизни и воспитания молодежи на принципах христианской морали.

Секретариат Совета проанализировал деятельность СЕПЦУ за текущий год. Среди наиболее важных инициатив за это период упоминалось о принятии Декларации о защите моральных и семейных ценностей и проведении Недели молитвы за Украину (15-21 октября).

Планируется, что заседание Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины на уровне глав церквей состоится во второй половине декабря этого года.