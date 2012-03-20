ВСЦиРО не поедут в Брюссель из-за экстренной встречи с Януковичем

На среду, 21 марта, назначена внеплановая встреча Президента Украины Виктора Януковича с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Соответствующие приглашения в понедельник поступили от Министерства культуры Украины, о чем Институту религиозной свободы сообщили представители конфессий.

Повестка дня и время встречи не уточняются.

В эти же дни должен был состояться зарубежный визит делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) в Брюссель, запланированный на 21-23 марта ещё с начала года.

Накануне, 16 марта, во время встречи с Вице-премьер-министром Украины Раисой Богатыревой иерархи Церквей сообщили об этом и попросили содействия Правительства в проведении поездки с целью презентации руководителям европейских структур положительного опыта межконфессионального диалога и взаимопонимания в Украине.

В Брюсселе делегация ВСЦиРО запланировала встречи с Президентом Европейского Совета Германом ван Ромпеем, с Европейским Комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Штефаном Фюле, с Верховным представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности и Вице-президентом Европейской Комиссии Кэтрин Эштон, с Вице-президентом Европейского Парламента господином Яцеком Протасевичем, с президентом Европейской Народной Партии господином Вилфредом Мартенсом и с членами Европейского парламента.