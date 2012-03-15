Евангельские Церкви поблагодарили Президента за запрет рекламы сигарет

Представители евангельских Церквей поддержали принятие Закона Украины № 3778-VI о запрете рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачной продукции.

Такое решение было принято на заседании Секретариата Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины (СЕПЦУ), которое состоялось под председательством Андрея Мурзина, пастора Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины.

Учитывая подписание Президентом Украины этого Закона, СЕПЦУ решил обратиться с благодарностью к главе государства и инициаторам законопроекта за решительность и усилия в сфере обеспечения здоровья детей, молодежи и всего украинского общества, несмотря на сопротивление лоббистов от табачных компаний.

Кроме этого, Секретариат СЕПЦУ спланировал ряд мероприятий с целью недопущения разжигания в Украине межконфессиональной вражды. Основанием для этого стали клеветнические публикации против евангельских христиан в ряде печатных СМИ и Интернет-изданий.

Участники заседания также сформировали повестку дня встречи глав евангельских протестантских Церквей, которая состоится на следующей неделе.

Институт религиозной свободы