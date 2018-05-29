О свободе, национальной идее и народе: советы о процветании Украины

Толкование свободы комментируется весьма по-разному. Мы ждали большего, но получили далеко не все, чего хотели. Разочарование приходит даже к тем, кто свято верит в национальную идею. Как по мне, то в настоящее время молодое поколение, вообще вырастает в вакууме как социальном так и духовном.

Как христиане, мы всегда остаемся сознательной частью именно потому, что в таких процессах призваны больше говорить не о последствиях, но о духовных причинах. Ожидание лучшего зависит не столько от желания и готовности что-то менять, сколько от понимания, что именно нуждается в переменах.

Основой независимости страны является освобождение от рабства дьявола каждого ее гражданина. Политическая или экономическая свобода вдействительности является реальной только тогда, когда государство заботится о духовных ценностях и способствует их распространению в обществе

С точки зрения христиан, нам следует обращать внимание на принципиальные вопросы государства. Акцентировать внимание на морально-этических вопросах, определяющих поступательное движение любой страны, если она хочет иметь высокий уровень духовности и благосостояния. Так давайте отметим определенные условия надлежащего уровня общества, которое в действительности понимает что такое независимость.

Прежде всего настоящая независимость это сознательное и глубокое понимание того, чтобы Господь есть Царь царей. Это будет определять перспективы, какими путями нация будет двигаться.

Благословение народа отражено в библейском псалме. Это звучит как убедительное доказательство готовности Бога благословить землю, если люди действительно верят в Него.

Читаем книгу "Псалмов" 33 псалом:

«13.Блажен тот народ, что Богом у него Господь, блажен народ, что Он избрал его в наследие Себе! Господь созерцает с небес, видит всех сынов человеческих,

14 присматривается с места жилища Своего ко всем, живущих на земле:

15 Кто создал сердца всех их и вникает во все дела!

16 Нет царя, что его множество войска землю спасает, не спасется великан могуществом силы,

17 для спасения тот конь ненадежный, и могуществом силы своей он не сохранит,

18 Вот, око Господне над боящимися Его и надежду на милость Его полагает,

19 чтоб спасать их жизнь от смерти, и во время голода их оживлять!

20 Душа наша уповает на Господа, Он наша помощь и щит наш,

21 ибо Им веселится сердце наше, ибо на Имя святое Его мы уповаем

22 Да будет милость Твоя, Господи, на нас, мы уповаем на Тебя »

Эти библейские строки пронизаны верой в Бога и надеждой на Его милость к людям. Это признание величия и власти над всеми!

Вспоминая былые времена приходишь к выводу - как страшно жить без Бога. Во времена когда идеологи кричали: «Бога нет!" Или "Религия - опиум для народа», мало кто думал, что за подобное нужно будет расплачиваться. Брошенные семена безбожия незаметно прорастало. Воспитывая «строителя коммунизма», сильные мира так и не заметили, что вытравливали из людей святое - веру в Бога. И последствия не замедлили сказаться.

Распадаясь «советская» империя так и не нашла объяснения почему это происходит. Рай построить не удалось. А главная причина заключалась в том, что в рай человек решил идти без Бога. «Кузнецы» своего счастья оказались разочарованными пенсионерами, которые возненавидели новое время, и даже термин «независимость» вызывает у них раздражение. И не потому, что они против нового.

У них большое разочарование прошлым. Так менялась эпоха в 90-х. Прошли годы и за это время поднялось новое поколение людей, которые ждали, надеялись и незаметно стали также скептиками. И это во времена, когда строятся храмы и мы снова говорим о праве на свободу слова и вероисповедания!

«Я никому не верю - помню делилась со мной молодая женщина, все воры и лжецы ... В этой стране нет правды», - резюмировала она. Почему так? Неутешительные выводы рядовых граждан можно слышать постоянно. В чем же причина? Казалось бы ожидаемые перемены дадут желанный результат. С точки зрения Библии нужно отметить: желание получить процветание зависит не только от нашего желания, но и принятия обществом Божиих условий, которые приводят к этому.

Приведу исторический пример. Во времена освоения американского континента, и образования такой страны, как Соединенные Штаты Америки, переселенцы исповедовали простое правило: сначала Богу, а потом себе. Строительство городов начиналось со строительства церквей, а конституционные нормы базировались исключительно на библейских ценностях. И такие основания способствовали развитию страны на долгие годы.

Этот принцип долгое время признавали президенты, и Бог благословлял страну. Законы страны отражали христианские ценности. Десять заповедей закона Божия регламентировали жизнь американского общества.

Сегодня, к сожалению, Америка отворачивается от библейских ценностей и это становится началом ее падения. Постхристианское общество размывает суть и это приводит к духовному кризису, а затем и к экономическим неурядицам.

Учитывая опыт прошлых поколений следует признать: каждое правление, которое не подчиняется Божьим законам - обречено. Практически это означает, что для Президента или премьер-министра, вообще любого кто при власти, главными законами должны быть законы Вседержителя. Это должно стать основой их правления.

Тогда разрушаются замыслы нечестивых людей, государственные структуры базируются на моральных принципах, а законы страны отражают справедливые нормы, которые будут благословением для нации. Вот как говорит об этом Библия: «Царь удерживает край правосудием, а любящий взятки разоряет ее» (Пр. 29:40).

Власть, которая не «продается», утверждает правосудие и закладывает процветание в стране. И наоборот, государство обеднеет, если живет по законам несправедливости. Если искажаются заповеди, а человек при власти забывают, Кто стоит над ним - разрушения не избежать.

Мудрый Соломон говорил: «И видел я под солнцем еще: место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда... Я сказал в сердце своем: будет судить Бог справедливого и несправедливого, ибо для всякоо дела есть время.» Экл. 3:16-17

Настоящее предлагает нам либеральные идеи. Старую Европу захватили новые движения сексуальных меньшинств и новых идей. Например, добровольное решение уйти из жизни - эвтаназия. Человек хочет жить, как вздумается, не размышляя о природе своих действий. Умереть без боли и страдания - мое право, говорит продвинутый человек 21 века. Ведь мы против боли и всякого неудобства.

В результате хочется независимости от людей и от Бога. Получается такая себе жизнь ради жизни, до времени, когда не надоест. Или другое: позорность нетрадиционной сексуальной ориентации докатилась и до нашей страны. Нас начинают учить, что гомосексуализм - это нормально, а лесбиянки - нормальные девушки. Такие у них уже естественные желания. Так называемые «европейские ценности» в этом контексте звучат довольно благородно, но по сути своей приносят новые семена проклятия нашей стране. Свобода - это не право жить как угодно, но прежде всего возможность правильно выбирать Божие.

Сегодня, во времена относительности и беспринципности, важно не разочароваться, не остановиться, не поддаться пессимизму. В Украине есть люди, которые знают цену настоящей независимости и поэтому они выше изменьчевых амбиций, и дешевых обещаний тех, кто спекулирует на теме независимости. Их настоящий праздник - это возрождение людей и обращение их к Богу. «Да приидет Царствие Твое» - это их молитва и большое желание для Украины.

Мы молимся за Украину и просим, чтобы Бог дал мудрости в руководстве страной для людей у власти.

Важно, чтобы чувство зависимости от Бога стало нормой для руководства в независимой Украине. Это библейское условие для мудрого руководства. Такая позиция «сильных мира сего» восстанавливает доверие людей к власти. Это поможет Украине занять достойное место в мировом сообществе и стать образцом духовности в Европе.

Мы просим Господа о благодати для каждой семьи жить согласно Его заповедям. Мы ждем не только улучшение экономических условий, но верим в богоискательство и духовное пробуждение нации.

Бог обещал: «и смирится народ Мой, который именуется Имя Мое, и помолятся, и взыщут Имя Мое, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с небес и прощу грехи их и исцелю их землю! "2 Пар. 7:14.

Как христиане мы продолжаем верить в Его Слово. Бог имеет благословение и прекрасное будущее для нашей страны, если будем исполнять Его волю. Ибо Он - Президент над всеми президентами Земли. В Священном Писании написано: «сердце царя в руке Господа» Пр. 21:1. Об этом стоит помнить.

Пусть Бог сохранит Украину от раздора, пошлет мир и радость в каждый дом. Пусть Его благословение покроет нашу землю и господствует над всеми нами. Наша ответственность - прислушиваться к Его законам, признавать Его власть над народами.

Каждый украиней должен склониться перед Ним, тогда придет настоящая независимость от греха, и дьявола. Это и будет гарантировать нам успех в будущем.



Пастор Валерий Антонюк, первый заместитель председателя Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов - для «УНИАН-Религии».