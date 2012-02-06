Протестанты начинают развивать семейное служение в Украине

Евангельские христиане-баптисты начинают развивать семейное служение в Украине. Как сообщили УНИАН-Религии в пресс-службе ВСЦ ЕХБ, в Киеве состоялась встреча инициаторов, которые уже имеют определенный опыт в служении семьям.

Станислав Грунтковский, руководитель отдела благовестия Всеукраинского Союза Церквей ЕХБ, и инициатор создания семейного служения отметил, что 70% людей в церквях - женщины, чьи мужья не посещают богослужения. Цель семейного служения донести Евангелие всей семье.

С.Грунтковський с женой уже на протяжении двух лет в церкви несут семейное служение, а супруги Каспровы с Каменца-Подольского организовали церковь, которая состоит из семейных пар.

Инициаторы планируют развивать семейное служение в три этапа.

Первый этап - добрачная подготовка. То есть, консультирование пары, которая готовится к браку. Сюда входит обязательная подготовка церковной пары и по желанию нецерковной. Также планируется проведение подобных семинаров в молодежных клубах и конференциях.

Второй этап - школа супружеской жизни, целью которой является укрепление существующих семей, помощь строить брак согласно Слова Божия. Для этого планируют собирать малые группы для супружеских пар, где рассматривать семейные и духовные темы. Также будут проводиться семейные лагеря, фестивали семьи, семейные клубы.

Третьим этапом должно стать кризисное консультирование семей, переживающих проблемы в отношениях или даже находяшихся за шаг до развода.

