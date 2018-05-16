Протестанты рассказали что страшнее: конец света или нынешнее моральное состояние общества?

Представители Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины сегодня на пресс-конференции в УНИАН подчеркнули необходимость повышения роли Церквей всех направлений в улучшении моральных качеств общества.

К обсуждению были предложены вопросы участия христиан-протестантов в выборах, отношение церкви к прогнозируемым экспертами экономических и политических кризисов, а также важности привития молодому поколению христианских мировоззренческих ценностей, способных спасти наших сограждан от любых кризисов.

Позицию большинства христиан протестантского направления озвучили председатель духовно-консультативного совета Всеукраинского Союза евангельских христиан-баптистов Украины Григорий Комендант, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко и епископ Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины Василий Давидюк, ныне возглавляющий СЕПЦУ.

По мнению епископа Михаила Паночко, «ни одна сфера личной и общественной жизни «не работает» без морали: ни политика, ни бизнес, ни семья, ни образование.

- Если посмотреть на рейтинг стран по качеству жизни, который ежегодно публикует ООН, где оценивается уровень образования, здравоохранения, продолжительность жизни, уровень преступности, соблюдение прав человека, экология, ВНД и прочее, то увидим, что страны, которые на протяжении веков формировались, воспитывались на принципах христианской морали, год за годом занимают подавляющее большинство первых мест в этих рейтингах. Последние места давно заняли языческие страны и государства воинствующего атеизма. Таким образом, Божьи заповеди, христианская мораль - это единственный фундамент, способный обеспечить оздоровление и развитие нашей Украины, - отметил Михаил Паночко.

Председательствующий в СЕПЦУ Василий Давидюк напомнил, что «призвание христианской церкви - воспитывать в людях веру, любовь, мораль, которая базируется на Божьих заповедях».

- Ни в коем случае церковь не должна втягиваться в политику. История неоднократно демонстрировала пагубность этого для самой церкви. Каждому, кто знаком с молитвой «Отче наш», должно быть известно политическое кредо всех христиан: «Отче наш, сущий на небесах ... да приидет Царствие Твое». Мы призываем христиан прежде всего уделять внимание проповеди Евангелия, библейской истины, и голосовать за тех кандидатов, которые на деле демонстрируют христианские моральные качества, - сказал Василий Давидюк.

Доктор богословия Григорий Комендант считает, что «не надо бояться измышлений о конце света».

- Тем более не стоит пугаться «пророчеств» о нынешнем, 2012 годе. Во-первых, Иисус Христос сказал, что никто не знает, когда именно он вернется, а, во-вторых, Его второе Пришествие - то для христиан является не «конец», а воскресение, начало новой славной, безгрешной, совершенной жизни. Но нам, украинцам, конечно, надо вместе приложить усилия для нравственного обновления нашей страны, занимать активную позицию, если не хотим, чтобы существующие кризисные явления ухудшились, - сказал Григорий Комендант.

Вопросы представителей СМИ и других гостей пресс-конференции касались, прежде всего, знаковых для Украины событий 2012 года: Дня Соборности, который украинцы праздновали в воскресенье, назначенных на октябрь выборов в Верховную Раду Украины и июльского футбольного турнира Евро-2012.

Доктор философских наук, завотделом религиозных процессов в Украине Института философии НАНУ Людмила Филипович и его коллега из института религиоведения Виталий Шевченко настаивали на более активном участии христиан в общественной жизни Украины, призывали церкви к практическим действиям.

Коснулись и проблемных вопросов: отношений христиан протестантских церквей с братьями и сестрами, исповедующими православное или католическое вероучение.

«У нас нет никаких проблем с этим. Более того, мы все вместе принимали участие в общей молитве в честь Дня Соборности, и это действительно было время единения христиан Украины во Христе», - сказал по этому поводу Михаил Паночко, и пригласил 25 января на межконфессиональную молитву о единстве христиан, на которой вместе с протестантскими священниками будет молиться глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Вопрос о волне «антисектантских» публикаций поднял Андрей Юхименко, заместитель главного редактора издания «КоммерсантЪ. Украина». Он напомнил о трагическом случае с девочкой в селе Иванков и потребовал объяснений относительно причастности к этому делу детского журнала «Стежинка».

По словам Василия Давидюка - главы миссии «Свет на Востоке», под эгидой которой «Стежинка» выходит на постсоветском пространстве уже 21 год, связи между этими событиями нет.

«Журнал распространяется в 68 странах, его ежемесячно получают тысячи детей по всему миру, он поступает во все детские библиотеки как нашей страны, так и других - до сих пор еще не было ни одного нарекания на его содержание или еще каких проблем», - отметил В. Давидюк .

Отметив, что церковь сейчас должна взять на себя ответственность за нравственное состояние общества и духовное здоровье сограждан, лидеры протестантизма пожелали украинцам в нынешнем, 2012 году, не бояться будущего и во всем полагаться на Христа.

Напомнив, что представители евангельских церквей в 2010 году заявили о недопустимости втягивания религиозных конфессий в политику, священнослужители заявили следующее: "Никакая власть не сможет дать людям добра, если она не будет руководствоваться Божьим законом, Божьим принципом. Поэтому мы направляем христиан голосовать за тех кандидатов, которые знают библейские принципы, имеют мораль и по ней живут. Мы не голосуем за партии, блоки или определенных кандидатов - мы обучаем верующих вдумчиво подходить к проблеме выбора, проявлять свой вотум доверия только высоконравственным людям".

Елена Мокренчук - для «УНИАН-Религии»